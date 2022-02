Nasce il comitato Italiano per la coppa del Mondo del panettone

1 Febbraio 2022 09:45

Nasce per celebrare storia e lavorazione di un prodotto in grado di valicare i confini d’origine per imporsi sulla scena dolciaria mondiale

La Coppa del Mondo del Panettone è il grande evento interamente dedicato al lievitato per eccellenza. Nasce per celebrare storia e lavorazione di un prodotto in grado di valicare i confini d’origine per imporsi sulla scena dolciaria mondiale. I soci fondatori sono: Maestro Giuseppe Piffaretti, Maestro Pierpaolo Magni, Maestro Angelo Musolino. Patron della manifestazione è il Maestro Giuseppe Piffaretti, affiancato da grandi professionisti nel mondo dell’alta pasticceria che compongono il comitato tecnico internazionale: Presidente Pierpaolo Magni coadiuvato da Andrea Besuschio, Angelo Musolino, Biagio Settepani, Gastone Pegoraro, Jose Romero Barranco, Beniamino Bazzoli, Luca Danesi, Daniel Ricigliano, Mattia Gorietti. Team di coordinamento dell’evento: Valentina Merra, Erika La Rosa e Dalila Pagani. Il concorso internazionale si tiene con cadenza biennale, alternandosi agli eventi di selezione nazionali, che si svolgono in diversi paesi (Brasile, Francia, Italia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti e Portogallo). Il “lancio” della coppa del mondo del panettone è avvenuto precisamente il venti novembre 2018 presso la “Swiss Chamber”, la Camera di Commercio svizzera in Italia a Milano durante il concorso del miglior panettone di Spagna portato da Giuseppe Piffaretti da Barcellona a Milano. “Prima di questa data nessuno si sognava di organizzare un concorso internazionale sul panettone”, dicono i protagonisti. “Oggi in Italia nasce il primo comitato per la Coppa del mondo del panettone organizzato da Conpait. Presidente del Comitato coppa del Mondo del Panettone è Gianbattista Montanari, il comitato ha il ruolo di organizzare e di giudicare i panettoni durante le selezioni che si svolgeranno al sud, centro e nord”, si dichiara. I componenti del comitato sono: Debora Massari, Iginio Massari, Pier Paolo Magni, Giambattista Montanari, Roberto Rinaldini, Beniamino Bazzoli, Andrea Besuschio, Franco Antoniazzi, Carlo Gronchi, Gastone Pegoraro, Rocco Scutellà, Peppe Leotta ed Angelo Musolino, con il coordinamento del Patron della Manifestazione Giuseppe Piffaretti.