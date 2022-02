Mandato d’arresto internazionale per Robinho: l’ex Milan condannato a 9 anni per violenza sessuale di gruppo

15 Febbraio 2022 12:36

Scatta il mandato d’arresto internazionale per Robinho: l’ex calciatore del Milan è stato condannato a 9 anni per aver partecipato a una violenza di gruppo ai danni di una giovane ragazza

“Particolare disprezzo” nei confronti “della vittima che è stata brutalmente umiliata“. Sono le motivazioni alla base della sentenza di secondo grado attraverso la quale Robinho, ex calciatore del Milan, è stato condannato in via definitiva, insieme a un amico, a 9 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo ai danni di una 23enne albanese. Per lui è scattato un mandato d’arresto internazionale. La violenza si è consumata in un locale di Milano e allo stupro hanno partecipato anche altre persone, attualmente irreperibili. Secondo le indagini l’ex calciatore avrebbe fatto ubriacare la ragazza portandola a uno stato d’incoscienza che avrebbe favorito le violenze, avvenute nel guardaroba di un locale nel quale la giovane si era recata per festeggiare il compleanno. I due potrebbero non scontare la pena in Italia, perchè la Costituzione brasiliana non consente l’estradizione dei propri cittadini. Con l’istanza di estradizione e il mandato d’arresto internazionale che ora le autorità italiane dovranno inviare a quelle brasiliane, nel caso in cui l’ex fantasista rossonero decidesse di espatriare rischierebbe di venire arrestato.