E’ Giroud il nuovo eroe di San Siro! Derby svolta in 3 minuti: il Milan la ribalta, l’Inter stacca la spina

5 Febbraio 2022 20:11

Il derby di San Siro è del Milan, che batte l’Inter in tre minuti grazie a una doppietta di Giroud

E’ tipico dei derby, è tipico di quelli di Milano. Cosa? Regalare emozioni. Lo ha regalato quello appena concluso, che ha anche incoronato ufficialmente il nuovo eroe di San Siro: è un attaccante, è nato in Francia, ha 35 anni e si chiama Oliver Giroud. Gli bastano tre minuti, nella parte finale di gara, per regalare il successo al Milan, avvicinandolo in classifica alla vetta occupata dall’Inter. E sono proprio i nerazzurri a fare la partita, per almeno un’ora di gioco. Baricentro alto, tanta intensità, velocità di manovra, occasioni. Maignan fa il possibile, ma non può nulla su Perisic, che regala il meritato vantaggio agli uomini di Inzaghi. E poi? Poi Pioli azzecca il cambio (Diaz per Kessié) e succede l’impensabile: prima la zampata da due passi, poi una gran giocata di prima (con complicità di Handanovic). E’ così che Giroud si prende lo scettro e regala una notte da sogno ai rossoneri. Ora le due squadre sono appaiate in classifica: Inter a 53, ma con una partita in meno, e Milan a 52. Di seguito la graduatoria completa e il programma di giornata.

CLASSIFICA SERIE A

INTER 53 MILAN 52 NAPOLI 49 ATALANTA 43 JUVENTUS 42 ROMA 39 FIORENTINA 36 LAZIO 36 VERONA 33 TORINO 32 SASSUOLO 29 EMPOLI 29 BOLOGNA 27 SPEZIA 25 UDINESE 24 SAMPDORIA 20 VENEZIA 18 CAGLIARI 17 GENOA 14 SALERNITANA 10

PROGRAMMA 24ª GIORNATA SERIE A

SABATO 5 FEBBRAIO

Roma-Genoa 0-0

Inter-Milan 1-2

ore 20:45

Fiorentina-Lazio

DOMENICA 6 FEBBRAIO

ore 12:30

Atalanta-Cagliari

ore 15:00

Bologna-Empoli

Sampdoria-Sassuolo

Venezia-Napoli

ore 18:00

Udinese-Torino

ore 20:45

Juventus-Verona

LUNEDI’ 7 FEBBRAIO

ore 20:45