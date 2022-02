Il Lions Club Reggio Calabria Sud” Area Grecanica” ha concelebrato in due giornate il Safety Dy con gli alunni dell’I.C. Collodi-Galluppi-Bevacqua

9 Febbraio 2022 22:48

Il Lions Club Reggio Calabria Sud” Area Grecanica”, rappresentato dal suo Presidente Dott. Giovanni Cuzzocrea e dal Cerimoniere Avv. Eliana Carbone ha concelebrato in due giornate il Safety Day con gli alunni dell’I.C. Collodi-Galluppi-Bevacqua di Reggio Calabria e con il Dirigente Scolastico Dott. Carlo Milidone insieme alla la referente contro il bullismo ed il cyberbullismo Prof.ssa Radegonda Rositani. È stata svolta un’importante opera di informazione in materia di Sicurezza nella rete da parte della relatrice Avv. Eliana Carbone che, oltre ad interagire con i discenti, ha condiviso con loro importanti slides riguardanti le sfide su piattaforma come ad es. quelle che purtroppo circolano su Tic Toc e che rientrano propriamente nei giochi estremi della cui pericolosità si sente tanto parlare. Quest’ultima è un’attività di integrazione dell’azione già svolta con la diffusione del DVD intitolato Cyberbullismo in connessione con i giochi estremi ed il reato di istigazione al suicidio”. È stato spiegato agli scolari che l’uso non corretto di Internet può integrare fattispecie di reato punite dal cod. pen. e come si devono comportare per difendersi lecitamente indicando loro gli strumenti da utilizzare anche in alternativa alla via giudiziaria come quelli fornitici dalla legge 2017 n.71:” Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto al Cyberbullismo.” I ragazzi hanno anche preparato dei cartelloni di protesta contro il bullismo ed il cyberbullismo. Meravigliosa la sinergia creatasi tra il Club service e la scuola, per come rappresentati, che ha attenzionato le problematiche che di più affliggono i nostri adolescenti dando spazio alle materie extra-curricolari come quella del Bullismo e del Cyberbullismo per un corretto sviluppo della persona umana.