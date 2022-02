Ex Reggina, brutte notizie per Orji Okwonkwo: è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping

26 Febbraio 2022 13:18

L’ex calciatore della Reggina Orji Okwonkwo, attaccante ora al Cittadella ma di proprietà del Bologna, è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping

“Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Orji OKWONKWO (Figc), attaccante nigeriano del Cittadella in prestito dal Bologna, per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. Il controllo è stato disposto da Nado Italia”. E’ quanto si legge in una nota riportata dall’Adnkronos in merito alla sospensione, in via cautelare, dell’attaccante nigeriano Orji Okwonkwo, di proprietà del Bologna ma in prestito al Cittadella. Il giocatore, da gennaio a giugno scorso, ha militato alla Reggina, non riuscendo però a lasciare il segno. Da agosto in Veneto, invece, il centravanti ha timbrato il cartellino per ben 7 volte. Dopo la decisione di sospenderlo, si resta ora in attesa dei successivi sviluppi: il calciatore, che ha violato gli artt. 2.1 e 2.2 (presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers nel campione biologico, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino), rischia adesso la squalifica.