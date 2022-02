Covid, Costa: “lo stato di emergenza non verrà rinnovato ma già prima del 31 marzo l’uso del Green Pass verrà allentato”

10 Febbraio 2022 11:11

Covid: le parole del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa

Già dal mese di marzo “si può prevedere un rallentamento del Green pass, ad esempio, nei luoghi all’aperto” mentre i dati positivi che si registrano negli ultimi giorni sul fronte Covid fanno “ragionevole pensare che lo stato d’emergenza non verrà rinnovato“. Ad affermarlo il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto alla trasmissione ‘Agorà’ su Rai 3.

Green pass, Costa: “da marzo possibile allentamento dellemisure all’aperto”

“Da marzo si puo’ prevedere un allentamento graduale del green pass, ad esempio nei luoghi all’aperto“. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di “Agora'” su Rai 3. “Abbiamo 48 milioni di italiani che si sono vaccinati – ha spiegato – dobbiamo aggiungere 35 milioni che hanno gia’ ricevuto dose booster. Dobbiamo completare la fase, quindi circa 12 milioni di concittadini che devono ricevere ancora con la terza dose e, se procediamo con questo ritmo di vaccinazioni, significa in un mese completare la somministrazione della terza dose“, ha spiegato il sottosegretario.

Covid, Costa: “da domani riaprono le discoteche”

“Oggi non verra’ rinnovata l’ordinanza che prevedeva la chiusura delle discoteche, questo significa che da domani riapriranno. Anche negli stadi c’e’ stato un incremento della capienza” al 75%, “e credo che si potra’ arrivare al 100%. Credo che il campionato finira’ con gli stadi pieni“. Cosi’ ad Agora’ su Rai tre, il sottosegretario alla salute Andrea Costa rispetto alle misure di allentamento delle restrizioni previste dal governo.

Covid, Costa: “sui conteggi in corso interlocuzione con regioni”

Sulle modalità di calcolo dei decessi e dei ricoveri ‘per’ Covid o ‘con’ Covid, “vi e’ una interlocuzione con le regioni” ed e’ un ragionamento che “in parte posso condividere” ma, “anche se dovessimo distinguere con maggior nettezza questo aspetto, non risolveremmo il problema di rimettere gli ospedali in condizioni di riprendere l’attivita’ ordinaria“. Cosi’ ad Agora’ su Rai tre, il sottosegretario alla salute Andrea Costa, che spiega: “se in ospedale ho un positivo, al di la’ in quale sia la patologia principale, presuppone personale addetto e reparto specifico, significa comunque, in qualche modo, rallentare l’attivita’ ordinaria”.