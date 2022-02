“Povero gabbiano, hai perduto la compagna”: perché tutti cantano il verso del brano diventato virale sui social [VIDEO]

21 Febbraio 2022 17:40

È il verso di “Tu comme a mme”, brano di Gianni Celeste che racconta la fine di un amore, ormai cantato praticamente da tutti i giovani e molto in voga su tik tok e nelle storie instagram

E’ diventato virale su tik tok e adesso tutti non riescono a togliersi dalla mente quel bravo. “Povero gabbiano, hai perduto la compagna”, si sente ormai spesso nelle storie di Instagram e nei post che appaiono in bacheca. Ma cosa significa questo tormentone? È il verso di “Tu comme a mme”, brano di Gianni Celeste che racconta la fine di un amore. Il cantante gode di una certa notorietà nell’ambiente neomelodico, soprattutto nella sua città, Catania, ma negli ultimi giorni la sua voce ha conquistato letteralmente il popolo del web e gli ambienti giovanili. In poche ore il brano ha superato i 45.000 utilizzi ed ha ottenuto la targhetta “popolare” all’interno del social network cinese.

Semplicemente, la frase audio “Povero gabbiano, hai perduto la compagna” è diventata sempre più utilizzata, anche in chiave ironica, per rimarcare un senso di abbandono. Come detto prima, il brano è incentrato sulla fine di un’importante storia d’amore, in cui il cantante si paragona a un gabbiano solitario che si aggira sulla spiaggia, abbandonato dalla compagna. A rendere tutto più “social” è stato anche Duracell Plus 153, lanciato dalla pagina Facebook “Mimmo Modem” e conosciuto da tutti come “il siciliano che fischia”, che ha pubblicato il video del brano rivisitato da Franco Gioia.