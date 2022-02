Green Pass, da domani migliaia di over 50 sospesi dal lavoro. Corbelli: “pagina nera di un Paese civile come l’Italia”

14 Febbraio 2022 19:51

L’attivista calabrese, leader del Movimento Diritti Civili, ha sfidato Pregliasco: “facciamo un sondaggio e chiediamo agli italiani se si sono vaccinati di loro spontanea volontà o perché invece costretti e ricattati, in modo ignobile e crudele”

“Non sono assolutamente contro il vaccino e i suoi benefici, ma sono a difesa della libertà di scelta”. E’ quanto ha affermato Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili, in dibattito col professor Fabrizio Pregliasco nel corso di Zona Bianca, programma condotto da Giuseppe Brindisi e in onda su Rete 4. L’attivista calabrese ha espresso un pensiero poi sull’obbligo vaccinale anti Covid per gli Over 50, che sui luoghi di lavoro scatterà a partire da domani, 15 febbraio: “è una nuova pagina nera, brutta, un momento buio per il nostro Paese che vedrà altri milioni di persone private del loro sacrosanto diritto al lavoro e buttate, insieme alle loro famiglie, in mezzo ad una strada e nella disperazione assoluta. Persone che pagano questo prezzo assurdo, inaccettabile, indegno di un Paese civile, solo perché hanno rifiutato, per una comprensibile paura e per motivi di salute, di farsi inoculare questo siero sperimentale!”.

Corbelli, che in ogni sua partecipazione non manca mai di fare qualche provocazione “gandhiana” ieri sera ha lanciato una “sfida”. Ha prima accusato il Governo e lo Stato “di aver ricattato i cittadini con l’arma del Green pass rafforzato per farli vaccinare, per non perdere il posto di lavoro e uno stipendio per poter vivere”, e poi ha chiesto, rivolto al professor Pregliasco: “perché non si fa un sondaggio, ne basta uno solo, per chiedere ai cittadini se si sono vaccinati, ccon prima, seconda e terza dose, di loro spontanea volontà o perché invece costretti e ricattati, in modo ignobile e crudele, dal Governo per poter continuare a lavorare, a studiare, per poter frequentare luoghi di socialità, di sport, per poter viaggiare, per non essere completamente isolati dal contesto sociale, di fatto ghettizzati ed espulsi dalla società! Vediamo allora di questo 90% di vaccinati quanti sono quelli che si sono recati spontaneamente all’hub vaccinale e quelli costretti con la forza del ricatto del Super green pass! Vediamo allora qual è la verità”.

Corbelli, in apertura del collegamento, ha voluto ricordare un caro amico scomparso, sabato, per un malore improvviso, Mario Lo Gullo, noto ed esperto uomo della comunicazione in Calabria, che era uno dei cinque storici fondatori di Diritti Civili, con l’incarico di Garante. “Se n’è andato, a 66 anni, un pezzo di storia del Movimento Diritti Civili e un amico fraterno”, ha affermato.