Super Green Pass obbligatorio per attraversare lo Stretto: proteste a Messina e Villa San Giovanni lunedì 10 gennaio

7 Gennaio 2022 14:29

Lunedì 10 gennaio ore 10 organizzate due manifestazioni: a Villa San Giovanni, in Piazza Valsesia, e a Messina di fronte al Monumento alla Batteria Masotto

Lunedì 10 Gennaio 2020 doppia protesta a Villa San Giovanni e Messina. I cittadini hanno organizzato una manifestazione per esprimere il proprio dissenso contro l’introduzione del Super Green Pass per i trasporti. Chi non sarà vaccinato o guarito dal Covid-19 non potrà utilizzare navi, traghetti, aliscafi per spostarsi dalla Sicilia alla Calabria e viceversa. “Sarà giornata di lutto nazionale perché i nostri Fratelli Italiani residenti nelle isole che non hanno contratto il Covid-19 negli ultimi sei mesi dovranno barattare il proprio corpo in cambio della libertà e dell’unità nazionale conquistata nei secoli scorsi col sangue di tanti giovani eroi. In questa data nefasta alle ore 10 su entrambe le coste che si affacciano sullo Stretto di Messina, in corrispondenza degli sbarchi si terranno alle ore 10 due manifestazioni di protesta. Si richiede la partecipazione massiccia da ogni parte d’Italia. Un tiranno ha messo dei confini all’interno del nostro Paese e c’è bisogno di un segnale veramente forte”, si legge nella nota.

Le manifestazioni si svolgeranno a Villa San Giovanni, in Piazza Valsesia, e a Messina di fronte al Monumento alla Batteria Masotto, con inizio entrambe alle ore 10.00.