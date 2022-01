Sicilia, malore improvviso a 24 anni: Cefalù sotto shock per la morte di Fabio Leggio

10 Gennaio 2022 14:32

Un malore improvviso si porta via il ragazzo 24enne Fabio Leggio, di Cefalù: tanti i messaggi di cordoglio sui social

La comunità di Cefalù, a Palermo, è sotto shock per la morte di Fabio Leggio, ragazzo 24enne morto a causa di un malore improvviso. Fabio lavorava presso una struttura turistica della città ed era ben voluto da tutti: famiglia, parenti e amici. In tanti, tra loro, hanno voluto lasciare un messaggio sui social per ricordarlo, taggandolo.

“Oh Fabio – scrive un’amica – tutto mi potevo aspettare da te ,ma questo no… ci conosciamo da una vita, mi sei stato vicino durante la morte di nonno, eri la mia spalla in tutto! Così buono, così premuroso, così gentile con tutti. Non ho parole fratellone, ti voglio bene riposa in pace Orso”. “No non volevo mi arrivasse questa notizia – scrive un’altra amica – ma purtroppo è arrivata sei andato via in silenzio eri un ragazzo buono dolce e speciale spendi con il tuo dolce sorriso anche lassù r. I. P. Dolce amico mio non ti dimenticherò mai ciao Fabio Leggio”. “Tutta la società esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia Leggio per la prematura scomparsa del giovanissimo Fabio”, è invece il messaggio della società dilettantistica Polisportiva Lascari & Cefalù.