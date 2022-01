L’Inter risponde al Milan con… Milan! Skriniar stende la Lazio, nerazzurri ancora in vetta: risultati e classifica della 21ª Giornata

9 Gennaio 2022 22:48

L’Inter supera 2-1 la Lazio grazie al gol decisivo di Milan Skriniar: i nerazzurri rispondono al successo del Milan nel lunch match e si riprendono la vetta della classifica

L’Inter risponde al Milan con Milan. No, non si tratta di un errore. È Milan Skriniar a far felici i nerazzurri nella complicata sfida serale della 21ª Giornata di Serie A. I nerazzurri passano in vantaggio con una fucilata di Bastoni, ma regalano a Immobile la palla dell’1-1 a causa di una disattenzione difensiva. L’Inter si conferma una squadra solida e ben consapevole di ciò che Inzaghi vuole venga applicato in campo, ma la Lazio tiene botta e difende la propria porta in più occasioni. Serve un guizzo per risolvere la gara e come spesso accade, sono le torri a fare la differenza: Milan Skriniar ci mette la testa per la rete del 2-1 che vale 3 punti pesantissimi. L’Inter riprende il comando della classifica rispondendo al successo del Milan (0-3 al Venezia), in attesa del recupero del match contro il Bologna. Dopo la sosta per le nazionali, a febbraio, ci sarà subito il Derby di Milano che metterà in palio una grossa fetta di scudetto. Inseguono Napoli e Atalanta: partenopei vittoriosi per 1-0 sulla Sampdoria, bergamaschi a valanga per 2-6 sull’Udinese. Pirotecnico 3-4 fra Roma e Juventus con i bianconeri capaci di ribaltare il 3-1 degli uomini di Mourinho in 7 minuti di ordinaria follia.

Risultati 21ª Giornata di Serie A

Domenica 9 gennaio

Ore 12:30

Venezia-Milan 0-3 (2’ Ibrahimovic, 48’ 59’ rig. Theo Hernandez)

Ore 14:30

Empoli-Sassuolo 1-5 (13’ rig. Berardi, 16’ Henderson, 24’ 71’ Raspadori, 67’ 90’+2 Scamacca)

Ore 16:30

Napoli-Sampdoria 1-0 (43’ Petagna)

Udinese-Atalanta 2-6 (17’ Pasalic, 22’ 76’ Muriel, 43’ Malinovsky, 59’ aut. Djimsiti, 88’ Beto, 89’ Maehle, 90’+2 Pessina)

Ore 18:30

Genoa-Spezia 0-1 (14’ Bastoni)

Roma-Juventus 3-4 (11’ Abraham, 18’ Dybala, 48’ Mkhitaryan, 53’ Pellegrini, 70’ Locatelli, 74’ Kulusevski, 77’ De Sciglio)

Ore 20:45

Inter-Lazio 2-1 (30′ Bastoni, 35′ Immobile, 67′ Skriniar)

Verona-Salernitana 1-2 (29′ rig. Djuric, 63′ Lazovic, 70′ Kastanos)

Lunedì 10 gennaio

Ore 17:00

Torino-Fiorentina

Classifica Serie A

Inter 49 Milan 48 Napoli 43 Atalanta 41 Juventus 38 Fiorentina 32 Roma 32 Lazio 32 Sassuolo 28 Empoli 28 Bologna 27 Verona 27 Torino 25 Udinese 20 Sampdoria 20 Spezia 19 Venezia 17 Cagliari 13 Genoa 12 Salernitana 11

Classifica marcatori Serie A