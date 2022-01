Dramma a Reggio Calabria: stroncato da malore improvviso Nuccio Versace, noto in città per la sua grande passione per le moto

15 Gennaio 2022 15:10

Reggio Calabria, l’imprenditore Nuccio Versace era molto conosciuto in città grazie alla sua passione per le moto

Lutto a Reggio Calabria per la morte improvvisa a causa di un malore dell’imprenditore Nuccio Versace, di 63 anni, noto in città per la sua passione per le moto e per l’attivismo nel Moto Club della città dello Stretto. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati su facebook da tutti coloro i quali hanno appreso la triste notizia.

La famiglia, in un post sui social, ha voluto “ringraziate tutti gli amici e conoscenti per la vicinanza dimostrata in questo momento così difficile per noi. Le vostre parole, la vostra presenza ci hanno confermato il grande uomo che era Nuccio e i grandi amici che lo hanno accompagnato per tutta la sua vita. Un ringraziamento speciale va ai suoi compagni di avventure , che hanno reso unico e speciale anche questo ultimo viaggio. Nuccio sarà per sempre al nostro fianco! Si ringrazia per il corteo il motoclub Reggio Calabria motoclub Polizia di Stato dipartimento Reggio Calabria, motoclub africa twin sezione Calabria e tutti gli amici bikers”.