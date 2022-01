Cannizzaro ancora da solo in aereo, come a marzo 2020: così siamo finiti di nuovo in lockdown

12 Gennaio 2022 23:17

Il deputato reggino Francesco Cannizzaro è di nuovo da solo in aereo, come a marzo 2020, in pieno lockdown

12 gennaio 2022, quasi due anni dallo scoppio della pandemia in Italia. C’è un’immagine, però, che è praticamente identica a un’altra di marzo 2020, quando eravamo all’inizio di un durissimo lockdown. Il protagonista è il deputato reggino Francesco Cannizzaro, che ha immortalato il suo viaggio in aereo di oggi. Da solo, praticamente. “Aereo privato??? NO. Effetto Covid19: aeroporto semideserto, aereo vuoto. CHE DESOLAZIONE. Comprensibile, ma l’Italia non deve arrendersi”, ha scritto sui social. La foto, come si può vedere dal collage realizzato come immagine in evidenza, è identica a quella di quasi due anni fa. Allora, da pochi giorni (la foto vecchia è dell’11 marzo 2020), era iniziato il lockdown. Quello era “vero”, però, imposto dallo Stato, che aveva rinchiuso gli italiani tra le proprie mura di casa a cantare dai balconi.

Ora, quasi due anni dopo, il lockdown non è imposto, ma lo è indirettamente, nonostante il 90% dei vaccinati e la somministrazione delle terze dosi da settimane. E’ l’effetto quarantene, isolamenti, corsa ai tamponi, burocrazia. Ma è, soprattutto, l’effetto Green Pass, diventato nel frattempo “Super Mega Grande Maxi rafforzatissimo al massimo assai ancora”. Strumento che ha penalizzato soprattutto viaggi e trasporti. Aerei, sì, ma anche piste da sci, come abbiamo già documentato su queste pagine parlando di Gambarie. Per non dimenticare ristoranti, pizzerie e alberghi, già vuoti da qualche settimana.