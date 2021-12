Da Milano a Palermo, quante code per i tamponi a Santo Stefano! Zangrillo: “come alimentare farmacie e terrorismo giornalistico”

26 Dicembre 2021 18:07

Il prof. Alberto Zangrillo ha commentato le lunghe code nelle farmacie di tutta Italia oggi, giorno di Santo Stefano, per eseguire i tamponi

Code chilometriche, nel giorno di Santo Stefano, da Milano a Palermo. Traffico? Il classico esodo natalizio? No, tamponi! Farmacie prese d’assalto, nella giornata odierna, per eseguire i test rapidi che certificano la negatività o positività al Covid. L’aumento dei contagi, unito alle “riunioni di famiglia” per i cenoni natalizi, ha stimolato la gente a presentarsi nelle farmacie per essere sicura di non avere e non portare il virus ad amici e parenti.

A tal proposito, il prof. Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, postando una foto sui social ha commentato: “Santo Stefano, ore 10 a Milano. 200 metri di coda per alimentare le casse delle farmacie, il terrorismo giornalistico e certificare la morte del Paese”.