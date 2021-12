Volley, due positivi al Covid in casa Tonno Callipo: rinviate le partite contro Piacenza e Trento

24 Dicembre 2021 19:24

Due positivi al Covid in casa Tonno Callipo: rinviate due partite

Il Covid si abbatte anche sulla Tonno Callipo Volley. Sono infatti emerse due positività all’interno del gruppo squadra. Dopo il primo caso di ieri, oggi la società calabrese ne ha ufficializzato un altro, in seguito all’esito dei tamponi molecolari eseguiti questa mattina come da protocollo nell’ambito dell’attività di Serie A. Il giocatore è stato immediatamente messo in isolamento fiduciario secondo le procedure previste dalle norme sanitarie e il club ha sospeso l’allenamento di questo pomeriggio.

A causa di queste due positività, sono stati ufficialmente rinviati i prossimi due match di Superlega della Tonno Callipo previsti per dicembre. La Lega Pallavolo Serie A ha infatti disposto il rinvio a mercoledì 12 gennaio ore 20.30 della gara Gas Sales Bluenergy Piacenza-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che doveva essere disputata il 26 gennaio (inizialmente in programma il 18 dicembre e valida per la tredicesima giornata d’andata). L’altro spostamento riguarda la gara Itas Trentino-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia del 29 dicembre 2021 rinviata a data da destinarsi, per consentire il recupero della gara 81 Allianz Milano – Itas Trentino (programmata il 30 dicembre).