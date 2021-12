Roberto Valastro, il poliziotto morto sul lungomare di Locri aveva soltanto 42 anni: un malore improvviso lo strappa a moglie e figli

12 Dicembre 2021 12:28

Il poliziotto Valastro è deceduto ieri sera a Locri: a trovarlo i colleghi del Commissariato di Siderno

Lascia la moglie e due figli Roberto Valastro, il poliziotto di 42 anni improvvisamente deceduto ieri sera sul lungomare di Locri mentre faceva jogging. Il poliziotto reggino, in servizio presso il Commissariato di Siderno, faceva parte della scorta del Procuratore Nicola Gratteri. Stava correndo sul lungomare di Locri, com’era sua consueta abitudine, quando è stato colpito da un improvviso malore che lo ha stroncato senza dare scampo. L’allarme è stato lanciato dalla moglie, che non riusciva a contattarlo, e in serata il corpo è stato ritrovato dai colleghi dello stesso Commissariato di Siderno. La Calabria è sgomenta per la morte di Valastro, il secondo giovane poliziotto a morire nelle ultime 36 ore dopo il decesso di Antonio Trotta, commissario capo della Divisione anticrimine della Questura di Catanzaro, colpito da un malore domenica scorsa allo stadio Ceravolo di Catanzaro durante la partita di calcio di serie C tra Catanzaro e Foggia, e deceduto in ospedale a Cosenza venerdì mattina dopo cinque giorni di agonia.