Raccolta differenziata, Messinaservizi: “attività regolare, verrà interrotta solo il 25 e l’1 gennaio”

23 Dicembre 2021 19:44

Messinaservizi Bene Comune annuncia che le attività saranno svolte regolarmente e saranno interrotte solo a Natale 25 Dicembre e l’1Gennaio

Messinaservizi Bene Comune annuncia “che le attività saranno svolte regolarmente e saranno interrotte solo a Natale 25 Dicembre e l’1Gennaio. In questi giorni saranno bloccate tutte le attività anche quelle della raccolta porta a porta. A Santo Stefano riprenderà lo spazzamento in tutta la città e quella del porta a porta in tutte le aree cittadine con la raccolta dell’umido, che era previsto il giorno precedente. Riprenderanno anche le attività della piattaforma di trasbordo e dell’impianto di selezione di Pace che svolgeranno regolarmente i servizi previsti. Resteranno invece chiuse le isole ecologiche. Stessa situazione avverrà il 2 gennaio quando riprenderanno le attività. Negli altri giorni tutti i servizi saranno regolari“. Il presidente di Messinaservizi tutto il Cda augurano a tutta la cittadinanza un sereno Natale e un ottimo 2022 e auspicano una Messina sempre più green.