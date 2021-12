“OSA per la libertà”, gli italiani protestano: martedì a Roma manifestazione al fianco delle forze dell’ordine, i dettagli

12 Dicembre 2021 17:38

Tra gli organizzatori dell’evento promosso dall’Associazione OSA (Operatori Sicurezza Associati) c’è anche il Vicequestore di Roma, Nunzia Alessandra Schilirò

Una manifestazione contro il Green Pass e l’obbligo vaccinale contro il Covid-19 è prevista a Roma, in Piazza Bocca della Verità, martedì 14 dicembre 2021, alle ore 15. “Le Forze di polizia hanno una grandissima occasione per far sentire la propria voce!”, annuncia tramite i propri canali social Nunzia Alessandra Schilirò. Il Vicequestore sospeso di Roma ha partecipato all’organizzazione dell’evento dell’Associazione OSA (Operatori Sicurezza Associati). “Chi non conosce e non sa, ha paura. Chi conosce e sa, fa paura”, si legge nella descrizione dell’evento. E’ stata anche annunciata, tramite il sito di riferimento, la presenza di ospiti illustri.