Covid, morto il colonnello Gagliano: era d’istanza a Messina, ex comandante Scuola Carabinieri di Reggio Calabria

9 Dicembre 2021 11:45

Il capo di Stato Maggiore era ricoverato a Modena, si è spento all’età di 57 anni

Si è spento in queste ore il capo di Stato maggiore colonnello Salvo Gagliano. L’ufficiale, 57 anni, al comando interregionale Culqualber di Messina era ricoverato in questi giorni a Modena, dove stava ricevendo le cure per le complicazioni legate all’infenzione da Covid-19. Il carabiniere è stato comandante del reparto operativo del comando provinciale carabinieri Lecce, poi comandante provinciale a Ragusa, aveva un importante curriculum alle spalle con molta esperienza anche nella provincia di Reggio Calabria: comandante del nucleo operativo e radiomobile a Bianco nel periodo 1992-1994, Cte squadrone eliportato cacciatori di Calabria 1994-1995 e Cte presso la scuola Carabinieri di Reggio nel 2014-2015.