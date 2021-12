Gelo durante Catanzaro-Foggia, malore per un poliziotto: è grave. Tifoserie in silenzio

5 Dicembre 2021 14:04

Un Poliziotto è stato colto da malore fuori dallo stadio “Ceravolo” pochi minuti prima del fischio d’inizio di Catanzaro-Foggia: è grave ed è stato trasferito all’ospedale “Pugliese” con l’elisoccorso

E’ appena terminata Catanzaro-Foggia, gara valevole per il girone C di Serie C. I calabresi hanno vinto per 2-0 contro la squadra di Zeman, ma la notizia è un’altra e purtroppo non è bella. Nei minuti precedenti alla gara, infatti, un Poliziotto ha avuto un malore ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro con l’elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi, ma adesso l’uomo si trova sotto osservazione.

Sullo stadio “Ceravolo” è calato il gelo: in segno di rispetto, le due tifoserie hanno evitato cori, striscioni e bandiere. I sostenitori ospiti, tra l’altro, sono entrati in ritardo nel settore di appartenenza, dopo essere venuti a conoscenza del fatto. Sembrerebbe infatti che il funzionario colto da malore stesse aspettando proprio loro fuori dall’impianto.