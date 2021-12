Reggio Calabria, il Governo finanzia la progettazione di una nuova aerostazione: un possibile passo verso il rilancio dell’Aeroporto dello Stretto

29 Dicembre 2021 20:36

Un nuovo aeroporto moderno sarebbe collegato direttamente al resto della provincia di Reggio Calabria, a Messina, alle Isole Eolie e alla turistica Taormina tramite ferrovia e porto

Un ottimo risultato per la città di Reggio Calabria. Il Ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini ha finanziato la progettazione per realizzare una eventuale nuova aerostazione in prossimità della ferrovia e del pontile di San Leo. Si tratta, complessivamente, spiega una nota della Città Metropolitana, di una somma di 1.378.802,59 euro che arriverà nelle casse di Palazzo Alvaro grazie a due distinti bandi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cui la Città metropolitana ha partecipato nella programmazione dei mesi scorsi. I progetti finanziati sono per la “Realizzazione di una nuova aerostazione ed infrastrutture per il potenziamento e la cooperazione del sistema intermodale dell’area Metropolitana” e per la “Progettazione della ricollocazione del Porto di Villa San Giovanni e della realizzazione delle infrastrutture per l’intermodalità“.

Raggiante l’imprenditore Giuseppe Falduto, ideatore del maxi progetto Mediterranean Life: “Siamo contenti di avere contribuito con il nostro progetto a fare capire che i 25 milioni dell’emendamento dell’onorevole Francesco Cannizzaro possono essere spesi in modo utile e in grado di realizzare un nuovo aeroporto moderno e collegato direttamente al resto della provincia, a Messina, alle Isole Eolie e a Taormina”, ha commentato Falduto. Infine, il messaggio diretto a Ora serve che la città metropolitana faccia in fretta per non vanificare questo importante risultato.

La notizia è importante per la città calabrese dello Stretto, perché avvia l’iter per la realizzazione di una nuova aerostazione, aumentando quindi le potenzialità logistiche, infrastrutturali e facendo crescere inevitabilmente il volume dei passeggeri in transito. Lo scalo di Reggio Calabria è al momento penalizzato rispetto a Lamezia Terme e, nonostante la vicinanza con Messina, anche con Catania. Vista la posizione geografica centrale nel Mediterraneo, con questo ingente investimento, l’aeroporto reggino potrebbe solo che trarne benefici.