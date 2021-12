E’ un reggino il vincitore della borsa di studio U.N.V.S “Nino Costantino” [FOTO]

17 Dicembre 2021 21:05

E’ un reggino il vincitore della borsa di studio U.N.V.S “Nino Costantino”. Ha consegnato il premio la prof.ssa Francesca Zaccone, moglie del compianto medico sportivo

A Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania, in collegamento con la sala del Coni di Milano, è avvenuta la commovente cerimonia di premiazione e consegna della borsa di Studio “Nino Costantino”, stimato medico sportivo che teneva alto il nome della propria città in tutt’Italia con uno straordinario e appassionato impegno sociale nella medicina e nello sport. Il premiato è Niccolò Frezza, 12 anni, campione regionale, campione Master Sud Italia, medaglia di bronzo nazionale di equitazione e ottimo allievo dell’IC

“De Amicis- Bolani” di Reggio Calabria. Ha consegnato il premio la prof.ssa Francesca Zaccone, moglie del compianto Nino e presidente della sezione Unvs di Reggio Calabria.