Covid, rinviato il debutto de “La Bayadere” al Teatro alla Scala di Milano: focolaio tra ballerini e personale, 14 i positivi

10 Dicembre 2021 22:19

Rinviato a causa di un focolaio di Coronavirus tra ballerini e personale il debutto della Stagione di Balletto 2021/2022 al Teatro alla Scala di Milano: slitta “La Bayadere”

Il Covid fa calare temporaneamente il sipario. Pochi giorni dopo il “Macbeth”, la Direzione del Teatro alla Scala ha ritenuto, d’accordo con le autorità sanitarie, di posporre al 21 dicembre le rappresentazioni del balletto “La Bayadere“, spettacolo inaugurale della stagione di Balletto 2021/2022. Il numero crescente di casi di Coronavirus fra ballerini e personale ha costretto alla quarantena sia i positivi che i loro contatti, complicando la messa in scena dell’opera. L’anteprima Under30 originariamente programmata per il 14 dicembre avrà luogo lunedì 20 dicembre alle 14.30. Le rappresentazioni del 15 e 17 dicembre saranno riprese rispettivamente nei giorni 12 e 13 gennaio, sempre alle 20. Le altre recite restano invariate.

Il classico balletto su musica di Ludwig Minkus, andato in scena per la prima volta a San Pietroburgo nel 1877, è lo spettacolo di apertura della Stagione di Balletto 2021/2022. La Scala lo presenta nella coreografia creata da Rudolf Nureyev nel 1992 per l’Opéra di Parigi. Per la prima volta la Fondazione Nureyev concede a un’altra compagnia di riprenderla. Da qualche giorno la notizia dello slittamento era nell’aria: nella giornata di ieri erano saltate 2 prove perchè alla ballerina e alle due comparse risultate positive la settimana scorsa, si erano o aggiunti un ballerino, due maitre e due bambini. L’esito dei tamponi ha fatto salire infine a 14 il numero dei contagiati tra corpo di ballo e personale costringendo al rinvio.