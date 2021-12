Covid, a Brescia 35 pazienti con doppia dose ricoverati in Rianimazione: “sembra che non si siano mai vaccinati, ecco le cartelle cliniche”

7 Dicembre 2021 11:19

Il dott. Mauro Di Fresco, fondatore e Presidente della Associazione dell’Avvocatura degli infermieri, ha ricevuto una lettera anonima affinché possa essere denunciata la situazione: “smettiamo di dire che da vaccinati non si contrae il Covid e non si finisce in Rianimazione”

Tra le corsie degli ospedali lombardi si è acceso il dibattito sull’efficacia dei vaccini anti-Covid. All’Associazione Avvocatura Degli Infermieri è pervenuta una lettera, da mittente anonimo e in busta chiusa, contenente ben 35 schede cliniche dell’ASST Spedali Civili di Brescia, appartenenti a degenti ricoverati nel reparto COVID-A-B Pneumologia per Covid-19 e “tutti doppiamente e completamente vaccinati” nel 2021 (si riporta la data dell’ultima dose). I pazienti si trovavano “tutti in fleboterapia con massiccia somministrazione antibiotica e corticosteroidea oltre che antitrombotici e antinfiammatori. Alle polmoniti è seguita l’emocoltura che ha rilevato superinfezioni batteriche. La busta è stata aperta ed esaminata prima di porla a disposizione della Procura della Repubblica”. La notizia si apprende dal dott. Mauro Di Fresco, nonché fondatore e Presidente della Associazione dell’Avvocatura degli infermieri, il quale riferisce in un’intervista che da Brescia gli sono pervenute 35 cartelle cliniche di cui ha oscurato i nomi di pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva con doppia dose di vaccino effettuata. Uno di questi è anche deceduto.

“Non abbiamo fatto altro che riportare la verità – sottolinea Di Fresco – . Questi 35 pazienti, alcuni giovani e altri più anziani, sono ricoverati nel Reparto di Rianimazione, sono tutti vaccinati con doppia dose. Sono tutti pazienti che si sono fatti il Covid in piena regola, così come lo fa qualunque altra persona non vaccinata. Chi ha ricevuto la somministrazione non dovrebbe riportare questa sintomatologia. Io ho amici, parenti, che hanno avuto il Covid e non sono stati così male, non erano vaccinati. Rifiuto le accuse provenienti dall’ASST Spedali Civili di Brescia, perché le denunce arrivano da lì, ci hanno anche diffidato, dicendo che abbiamo dati personali. Quali dati personali, che una persona ha avuto la tosse o la polmonite? Stiamo rispondendo con una querela per calunnia. La persona ha fatto bene a mandare il pacco a noi, perché sapeva che non avremmo taciuto. Noi non siamo no-vax, ma siamo per la libertà, ognuno è libero di scegliere il trattamento terapeutico che vuole, soprattutto quando è sperimentale. Diverso è quando il trattamento è efficace e sicuro, su quel fronte siamo d’accordo con il DL che obbliga la vaccinazione. Queste cartelle gettano qualche dubbio sull’efficacia di questo vaccino, quindi smettiamo di dire bugie e che salva la vita a tutti, che nessuno contrae il Covid da vaccinato e non finisce in Rianimazione. Questo vaccino non rende immuni dalle infezioni, riduce i sintomi? E chi lo dicono, Sileri o Giletti? Queste trasmissioni pilotate non ci convincono, noi guardiamo le cartelle cliniche. Lasciamo che sia la magistratura a fare luce sulla vicenda”.

Dall’esame delle cartelle cliniche, non oscurate e sottoscritte da oltre 20 medici (non dallo stesso medico, che potrebbe essere contrario la vaccino anti-Covid, ma da tanti) è emerso quanto segue: