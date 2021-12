Covid, il presidente Bolsonaro sempre contrario al vaccino: “per il mio pensiero molti vogliono la mia morte, lasciatemi morire”

3 Dicembre 2021 16:54

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha affermato nuovamente di non essere vaccinato contro il Covid-19 e di non avere al momento alcuna intenzione di farlo. “Vedo sui social che molte persone di sinistra vogliono la mia morte. Se volete la mia morte, perché continuate a chiedermi di vaccinarmi? Lasciami morire, è un mio problema, okay?”, ha detto il Capo dello Stato nel corso di una trasmissione in diretta su Facebook, sottolineando che i vaccini sono sperimentali e che essendo già stato contagiato dal virus sarebbe più immune. Il presidente ha dichiarato di essere risultato positivo alla Covid-19 nel luglio dello scorso anno.

Nel corso dell’intervento Bolsonaro ha anche sollevato dubbi in merito alla possibile richiesta di autorizzazione alla vaccinazione di bambini tra i 6 mesi e i cinque anni da parte della casa farmaceutica statunitense Pfizer. La richiesta non è comunque ancora stata presentata alle autorità. Bolsonaro ha affermato che sarebbe una “decisione complicata per qualsiasi genitore” scegliere se vaccinare o meno il proprio figlio contro il Covid-19. “Non entrerò nei dettagli sull’approvazione o meno da parte dell’Anvisa, ma vorrei chiedere se nel foglietto illustrativo di Pfizer c’è ancora scritto ‘non siamo responsabili di eventuali effetti collaterali'”, ha affermato il Capo dello Stato, sostenendo che l’azienda ha preteso nei contratti di acquisto dei vaccini di non poter essere considerata responsabile di eventuali effetti collaterali.