Reggio Calabria: sabato manifestazione “No Green pass” a Piazza Camagna

“Dal mese di marzo del 2020 la Costituzione italiana, nata dalla Resistenza, è di fatto sospesa. È stato instaurato uno “Stato di emergenza per via sanitaria” infinito e indefinito. I mezzi di comunicazione, stipendiati dal Governo, diffondono notizie false per alimentare la paura tra i cittadini e poter avere il più assoluto ed indiscusso controllo”. E’ quanto scrive in un a nota il Comitato No green pass- No Draghi di Reggio Calabria. “Vogliono farci credere che lo sblocco dei licenziamenti, l’aumento della disoccupazione, della benzina, dell’energia e di tutti i prezzi dei generi di prima necessità, siano gli effetti della pandemia. Ma non è così. Sono frutto di scelte politiche scellerate che seguono una precisa agenda! A fronte di questa paventata pandemia, nulla è stato fatto per potenziare la medicina territoriale e le terapie intensive! Le cure domiciliari per il covid19 sono di fatto state boicottate e si è scelto di imporre un vaccino in fase sperimentale alla popolazione. Il governo, guidato dal banchiere Mario Draghi, ha scatenato una guerra contro chi ha deciso, liberamente, di non vaccinarsi! Il green pass, nato come strumento sanitario, non ha nulla di sanitario ed è di fatto lo strumento che serve a ricattare il popolo. Ma noi non cederemo a questo ricatto, continueremo la mobilitazione ad oltranza, sempre in forma pacifica e secondo i diritti sanciti dalla Costituzione. Vi aspettiamo sabato prossimo, 20 novembre a Piazza Camagna dalle ore 16 alle ore 20 per unire le nostre voci. Viva il popolo italiano, viva la libertà, viva la costituzione”, conclude la nota.