Porto di Gioia Tauro, i lavoratori in protesta chiedono un incontro col Viceministro Bellanova: “da mesi senza indennità di mancato avviamento”

13 Novembre 2021 09:38

I Lavoratori iscritti alla Port Agency di Gioia Tauro, unitamente alla Filt-CGIL Regionale e Territoriale, in sit-in permanente sotto la sede dell’autorità di sistema portuale ormai da una settimana, chiedono, in occasione della visita del vice ministro Teresa Bellanova nel porto gioiese, un incontro con una delegazione ristretta. “I Lavoratori ormai da mesi, non percepiscono l’indennità di mancato avviamento, ritrovandosi pertanto nella disperazione più assoluta insieme alle loro famiglie. Siamo certi che un autorevole intervento del vice ministro potrà sbloccare questa situazione ormai insostenibile per tutti, accelerando anche l’iter ministeriale per la trasformazione della Port Agency in agenzia art. 17 così come da impegni assunti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2016 anche in Sua presenza”, si legge nella nota.