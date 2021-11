Messina, caos per attacco hacker a sistemi informatici dell’Asp: “impossibile rispondere alle richieste sui risultati dei tamponi”

16 Novembre 2021 13:11

I problemi informatici hanno generato rallentamenti nelle comunicazioni con le Usca

“Si comunica che tutte le email inviate ad Asp Messina non possono al momento essere prese in carico per un guasto dovuto all’operatore tecnologico che gestisce il servizio e che provvederà nei tempi più brevi al ripristino dello stesso”. E’ con questo messaggio che l’Asp di Messina ha fatto sapere di un problema ai sistemi informatici che rende impossibile rispondere alle richieste sui risultati dei tamponi, di quarantene, e alle altre richieste di enti pubblici e privati perché vittima di un attacco hacker che sta interessando non solo l’azienda siciliana, ma pure in altri uffici di tutto il territorio nazionale. Lo fa sapere il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 a Messina, Bernardo Alagna. Si sta cercando in questi minuti di risolvere il problema ma quel che è certo, questo provocherà rallentamenti nella comunicazione soprattutto perché non potendo comunicare perfettamente con le Usca, molti di coloro che attendono i risultati del tampone dovranno ancora aspettare.