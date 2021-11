Svelato il cast della seconda stagione di “Lol – Chi ride è fuori”: presente Maccio Capatonda!

13 Novembre 2021 11:42

Svelato il cast della seconda stagione di “Lol – Chi ride è fuori”: fra i big presenti Maccio Capatonda e Virginia Raffaele, quota “social” affidata a Tess Masazza

Dopo diverse settimane di attesa, indiscrezioni più o meno confermate e il solito “toto-nomi”, è stato svelato il cast della seconda stagione di “Lol-Chi ride è fuori“. La fortunata trasmissione di Amazon Prime Video torna (data ancora da confermare, ndr) con una nuova edizione che si prospetta spumeggiante. Tanti i comici famosi e qualche giovane interessante fra i nomi svelati sui social da Fedez e Frank Matano che prenderà il posto di Mara Maionchi alla conduzione del programma.

Il cast della seconda stagione di “Lol – Chi ride è fuori”

Virginia Raffaele

Mago Forest

Tess Masazza

Maccio Capatonda

Alice Mangione

Diana Del Bufalo

Gianmarco Pozzoli

Corrado Guzzanti

Max Angioni

Maria Di Biase

Nella lista dei concorrenti che si sfideranno a suon di sketch e battute spiccano i nomi di Maccio Capatonda, Virginia Raffaele, Mago Forest e Corrado Guzzanti, professionisti d’èlite della risata che non hanno bisogno di presentazioni. Ci sarà anche una coppia sposata, la “Pozzolis Family“, composta da Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione: lui comico di Zelig e Colorado, lei ha esordito al fianco di Maccio Capatonda a “Mai dire martedì”, ha vinto il Festival del Cabaret di Milano nel 2006 e del Cabaret in Rosa nel 2009, arriva poi la partecipazione a “La Prova dell’Otto” di Caterina Guzzanti e nel 2014 entra nel cast di “Glob – Diveramente Italiani” di Enrico Bertolino.

In gara, ma senza il compagno Corrado Nuzzo, ci sarà Maria Di Biase, attrice comica del duo “Nuzzo e Di Biase”: nata a Montreal ma di origini pugliesi, la Di Biase ha esordito a “Mai dire Gol”, divenendo poi uno dei volti di punta della comicità italiana con i suoi divertenti sketch di coppia. Quota social affidata a Tess Masazza, influencer italo-americana famosa per la web series “Melodramachic – insopportabilmente donna”. Polivalente la comicità di Diana Del Bufalo: prima cantante ad “Amici di Maria De Filippi”, poi attrice in “Matrimonio a Parigi” con Massimo Boldi e anche conduttrice di “Colorado” insieme all’ex compagno Paolo Ruffini. L’outsider della competizione è senza dubbio Max Angioni che si è fatto conoscere al grande pubblico partecipando a “Italias Got Talent” e facendosi notare per un divertente monologo in cui rivisita la figura di Gesù in chiave moderna e tipicamente italiana.