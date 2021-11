Crisi umanitaria tra Polonia e Bielorussia: è caos migranti ai confini. I VIDEO

8 Novembre 2021 12:23

Caos al confine tra Polonia e Bielorussia, teatro di una nuova crisi umanitaria. Le immagini

Crisi umanitaria tra Polonia e Bielorussia con migliaia di migranti che tenta di oltrepassare il confine. La Polonia ha isolato una zona di circa 400 chilometri lungo il confine per bloccare la strada agli immigrati che cercano di raggiungere l’Unione europea. I giovani nazionalisti polacchi hanno organizzato delle vere e proprie ronde per aiutare militari e Guardie di frontiera. Lo rendono noto oggi i media locali precisando che l’iniziativa è stata lanciata dall’associazione Niklot di Bialystok che ha come scopo “la difesa dell’identità slava e della specificità culturale della Polonia”.

La Guardia di frontiera informa che solo venerdì scorso centinaia di persone hanno tentato di entrare in Polonia e che nell’intero mese di ottobre sono state 17.300. Sulla base della legge emanata il 22 ottobre dal presidente Andrzej Duda che autorizza il respingimento immediato degli immigrati dalla Polonia, la maggior parte di queste persone è stata rimandata in Bielorussia. In basso i VIDEO.