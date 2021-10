La Francia ribalta il Belgio e vola in finale di Nations League: l’Italia aspetta Lukaku nella ‘finalina’

7 Ottobre 2021 22:45

La Francia ribalta il Belgio nel secondo tempo e si guadagna la finale di Nations League: l’Italia attende Lukaku e compagni nella gara valevole per il terzo posto

Dopo la sconfitta per 1-2 patita contro la Spagna nella serata di ieri, l’Italia attendeva di conoscere il nome dell’avversaria per la ‘finalina’ valevole per il terzo posto nella Nations League. Dopo gli iberici, un’altra ‘rivincita’ di Euro 2021: sul cammino degli azzurri torna il Belgio. Lukaku e compagni sono arrivati ad un passo dalla finale, salvo poi crollare contro una Francia travolgente. Chiusi i primi 45 minuti in vantaggio, con due reti nello spazio di 3 minuti firmate da Carrasco e Lukaku, la formazione allenata da Martinez non è riuscita a conservare e difendere il vantaggio. Benzema ha accorciato le distanze dimostrandosi, ancora una volta, il 9 più forte al mondo. Mbappè su rigore ha pareggiato i conti. Negli ultimi 3 minuti dei regolamentari l’episodio che ha cambiato la partita: Lukaku segna e porta in finale il Belgio, ma il var annulla; Theo Hernandez, finalmente chiamato in nazionale da Deschamps dopo tante telefonate (la sua esultanza) a vuoto, firma al ’90 la rete del definitivo 2-3. Domenica giornata di finali: a Torino, nel primo pomeriggio, Italia-Belgio, in serata a Milano Spagna-Francia con in palio il trofeo.