Il nuotatore siciliano Riccardo Abbate compie il periplo dell’isola d’Elba in 32 ore di nuoto

21 Ottobre 2021 13:09

Il nuotatore siciliano Riccardo Abbate, atleta della Waterpolo Palermo, ha compiuto il giro dell’isola d’Elba, a nuoto, in 32 ore

Il nuotatore Riccardo Abate, atleta 55enne della Waterpolo Palermo ed ex pallanuotista, ha realizzato il sogno di compiere il periplo a nuoto dell’isola d’Elba, la terza d’Italia per dimensione. Dopo aver testato le sue capacità a Ustica, Favignana e Pantelleria, Riccardo Abbate si è cimentato nella circumnavigazione dell’isola a nuoto, seguito da un gommone di assistenza con a bordo Maurizio Di Giuseppe e Massimiliano Minolfo. Il nuotatore palermitano ha così percorso, affrontando venti e correnti, 104 km in dieci giorni per un totale di 32 ore di nuoto, 53.516 bracciate e 26.400 kcal consumate, per completare il periplo dell’Isola in senso orario.