Reggio Calabria: morte del dottor Stano Florio. Il ricordo della dott.ssa Romeo: “era un galantuomo d’altri tempi”

19 Ottobre 2021 10:56

“L’immatura scomparsa del dottor Stanislao Florio, eccellente ortopedico, ha suscitato in ogni ambiente sanitario reggino – ma anche tra i cittadini – grande tristezza ed altrettanta incredulità, in considerazione della sua costante dedizione al lavoro nonostante la malattia che lo affliggeva”. E’ quanto afferma la Dott.ssa Sonia Lucia Romeo, Sovrintendente Sanitario Regionale INAIL Calabria, Dirigente Medico Provinciale INAIL Reggio Calabria – Vibo Valentia. “Il dottor “Stano” Florio – come lo chiamavano i colleghi medici, ma anche gli operatori sanitari che lavoravano gradevolmente al suo fianco, era un “animo gentile”, una di quelle persone che ti appassionano per le conoscenze professionali e per la capacità di dedicarsi alla patologia; ed era unanime, anche tra i suoi assistiti, l’apprezzamento per l’umanità di questo ortopedico reggino, che era da considerarsi “primus inter pares” nella specialistica in indirizzo. Noi dell’INAIL reggina – che abbiamo avuto il piacere di lavorare con lui, negli ambulatori dell’Istituto, per circa un decennio negli anni ’90 e poi in tempi recenti ed in era pandemica – non potremo dimenticare questo “galantuomo d’altri tempi” che con i suoi esami obiettivi precisi ed inequivocabili esaltava il giuramento d’Ippocrate e soddisfaceva con clinica precisa ogni paziente. Lo ricordiamo con un sorriso che travalica la tristezza, questo “nostro” stimato Specialista Ortopedico dottor Florio, che anche indebolito dalla malattia, mai si sottraeva a visitare e valutare con passione i suoi pazienti; e da credenti, siamo certi che quest’uomo buono sia ora nella Luce”, conclude.