Reggio Calabria: 3 arresti per droga, concessi i domiciliari ad uno degli indagati

21 Ottobre 2021 12:06

Reggio Calabria: 3 arresti per droga. Il gip di Palmi, su richiesta dei difensori avv.ti Alessandro Tamiro e Antonio Domenico Minasi, ha concesso i domiciliari ad Antonino Papalia

Il gip di Palmi, su richiesta dei difensori avv.ti Alessandro Tamiro e Antonio Domenico Minasi, ha concesso i domiciliari ad Antonino Papalia, di 36 anni, che si trovava in carcere, insieme ad altri due presunti complici, nell’ambito del procedimento penale che ha portato al rinvenimento di una vera e propria piantagione di 731 piante di cannabis indica, con relativo impianto di irrigazione. Inoltre, venivano rinvenuto in casa di uno degli indagati 235 ghiri (roditori di specie protetta), pietanza balzata alla cronaca per essere il piatto preferito dei boss della ‘ndrangheta.