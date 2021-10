Migranti, Salvini sull’ennesimo sbarco nella Locride: “la sinistra non affronta i veri problemi degli italiani”

19 Ottobre 2021 13:35

Nella notte sono sbarcati nella Locride altri 299 migranti

“Mentre la sinistra ora smetterà di cercare fascisti fino alla prossima campagna elettorale (diamo loro una notizia: non ci sono più!), intanto gli sbarchi proseguono senza sosta e i problemi reali degli italiani restano altri. Comunque sabato sarò a processo a Palermo per aver fatto ciò che gli italiani mi chiedevano: difendere i confini. E ci andrò a testa alta”. E’ quanto scrive sui social Matteo Salvini. Il leader della Lega condanna ancora una volta la gestione migranti da parte del Ministro Luciana Lamorgese in occasione, oggi, dell’ennesimo maxi sbarco verificatosi a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria.