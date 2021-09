Torino, ragazzo paralizzato dopo il vaccino anti-Covid. La mamma: “tornassi indietro non firmerei quel foglio”

26 Settembre 2021 16:31

La donna è scossa per l’accaduto, ha pubblicato due foto che mostrano il figlio ricoverato in un letto d’ospedale: tanti i messaggi di solidarietà

Un giovane di Torino ha accusato una paralisi facciale e agli arti dopo il vaccino anti-Covid. E’ quanto si apprende da un post diventato virale (oltre 7mila condivisioni su Facebook) pubblicato dalla madre, Giuliana Cericola. La donna è scossa per l’accaduto, ha pubblicato due foto che mostrano il figlio ricoverato in un letto d’ospedale. La vicenda ha colpito l’attenzione dell’opinione pubblica, in quanto gli studi della comunità scientifica si stanno concentrando sulla vaccinazione dei bambini. Toccherà ai medici stabilire se la reazione avversa sia stata provocata dalla somministrazione del siero, come si presume dal messaggio della giovane donna. Di seguito il suo post:

“Giusto ieri parlavo di senso civico e responsabilità nei confronti dei miei figli…

Ho sempre messo la faccia e quando le cose non vanno come dovrebbero ancor di più.. Ho fatto questa scelta per lui essendo minorenne, a pieno carico di responsabilità..

Per tutelarlo.. ma forse ho sbagliato..

Nelle ore tra le più brutte passate nella mia vita oggi ho messo in discussione tutto quanto..

Vedere tuo figlio star male per una tua scelta sbagliata è terribile.. Parestesie facciali e arti superiori.. Stato confusionale.. Dismetria.. Valori della coagulazione impazziti…

A oggi non so’, più cosa sia giusto o sbagliato… Dove sia il bene e dove il male..

Una cosa è certa.. Tornassi indietro a ieri quella firma non la metterei più”.