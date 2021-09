Acr Messina-Virtus Francavilla 1-0: rosso a Tchetchoua, gli ospiti rimangono in 10! – LIVE

19 Settembre 2021 15:56

La diretta di Acr Messina-Virtus Francavilla, match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie C girone C 2021/22: formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Quarta di campionato, seconda interna ma prima nella vera casa: al Franco Scoglio. L’Acr Messina ritrova i propri tifosi al San Filippo nel match contro la Virtus Francavilla, valevole per la 4ª giornata di campionato. I ragazzi di Sullo, dopo i due pari contro Paganese e Palermo, hanno conosciuto la parola “sconfitta” a Monopoli, replicando poi a Foggia in Coppa Italia Serie C. Oggi, però, cercano il primo brindisi contro i biancazzurri. Lo fanno senza l’imprevedibilità di Balde, out per un problema fisico, e senza Mikulic e il lungodegente Matese. Convocato invece Milinkovic per la prima volta dopo il suo ritorno e in seguito alla guarigione da Covid, ma l’attaccante è ancora indietro di condizione e quindi utile a mezzo servizio.

Diretta live Acr Messina-Virtus Francavilla

90’+3 – Lewandowski salva ancora su colpo di testa dell’attaccante biancazzurro. Quarto intervento decisivo.

90′ – Sono 6 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

88′ – Ultimi minuti di gioco, il Messina tiene bene e Sullo si gioca tutti i cambi. Si attende la comunicazione del recupero.

76′ – VIRTUS FRANCAVILLA IN 10! Tchetchoua entra male in ritardo su Fofana a centrocampo e si becca il secondo giallo. Nessuna protesta dei compagni, sanzione giusta. Possibile svolta del match, Messina avanti nel punteggio e negli uomini a un quarto d’ora circa più recupero alla fine.

73′ – Carillo sfiora l’eurogol su angolo girando in una simil rovesciata, pallone fuori di poco.

67′ – Palo esterno della Virtus Francavilla! Ventola scappa via al diretto avversario e conclude di destro: scheggiato il palo, ma Lewandowski c’era.

60′ – Come può cambiare una partita: il gol del vantaggio ha galvanizzato il Messina, che aveva iniziato sottotono la ripresa; un po’ frastornata la Virtus Francavilla, che era andata vicina al vantaggio in due occasioni prima del gol dei padroni di casa.

56′ – IL MESSINA VA IN VANTAGGIO! Dopo un avvio di ripresa sottotono, i peloritani passano al primo vero e proprio affondo: Morelli serve dalla destra Vukusic che tira un rigore in movimento e batte il portiere, segnando il suo primo gol in biancoscudato. Si sblocca il match!

52′ – In questa ripresa è partita meglio la Virtus Francavilla: è Caporale a provarci di testa su calcio piazzato, pallone fuori di poco. Il Messina deve ancora rientrare dagli spogliatoi.

49′ – Altro salvataggio di Lewandowski: questa volta il portiere respinge il tiro di Enyan. Prima occasione della ripresa.

46′ – Comincia la ripresa. Arriva il dato sugli spettatori: sono 892 i paganti, per un incasso di €9.884,50.

SECONDO TEMPO

45’+2 – Dopo due minuti di recupero, si chiude il primo tempo di Messina-Francavilla: 0-0 il risultato.

40′ – Buona azione personale di Adorante, che conclude forte di sinistro, ma il portiere respinge.

32′ – Che occasione per la Virtus Francavilla! Ancora Maiorino, che scappa in profondità al difensore e conclude, ma Lewandowski fa il miracolo e sventa la minaccia. Non sono mancate le occasioni in questa prima mezz’ora, ma il risultato non si sblocca.

24′ – Ci prova Damian su calcio piazzato: la sua punizione termina alta sopra la traversa.

18′ – Doppia occasione Messina: un pimpante Sarzi Puttini mette in mezzo ma nessuno si inserisce, sulla respinta ci prova al volo Damian da fuori ma il portiere è presente.

13′ – Maiorino ci prova da fuori e prende l’esterno della rete: primo tiro verso lo specchio per la Virtus Francavilla, che finora non era riuscita a rendersi affatto pericolosa per via dell’avvio forte dei padroni di casa.

4′ – Parte forte il Messina, sulla falsariga delle ultime gare. Tanta corsa, buoni ritmi e linea alta dei ragazzi di Sullo, che sfiorano il vantaggio su corner sospinti dai tifosi ritrovati dopo un anno e mezzo.

2′ – Da segnalare un terreno di gioco non proprio in perfette condizioni, con alcune zone di campo con più sabbia che erba. I lavori all’interno della struttura sono terminati da poco, possibile che anche il terreno di gioco migliori nel corso delle prossime settimane.

1′ – La gara è cominciata!

PRIMO TEMPO

Acr Messina-Virtus Francavilla, le formazioni ufficiali

MESSINA: Lewandowski; Morelli, Celic, Carillo, Sarzi Puttini; Catania, Fofana, Damian, Simonetti; Vukusic, Adorante. A disp.: Fusco, Fantoni, Goncalves, Fantoni, Russo, Konate, Distefano, Busatto, Milinkovic, Rondinella, Marginean, Fazzi. All. Sullo.

VIRTUS FRANCAVILLA: Nobile; Idda, Miceli, Maiorino, Mastropietro, Delvino, Prezioso, Enyan, Ventola, Tchetchoua. A disp.: Milli, Puntoriere, Ingrosso, Feltrin, Carella, Gianfreda, Franco, Dacosta, Magnavita. All. Taurino.