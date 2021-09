27 Settembre 2021 10:02

Reggio Calabria, si è conclusa una due giorni di preghiera dell’Ordine Cavalleresco di collazione familiare posto sotto la protezione dei SS Contardo d’Este e Giuliano l’Ospitaliere

Si è conclusa a Reggio Calabria una due giorni di preghiera dell’Ordine Cavalleresco di collazione familiare posto sotto la protezione dei SS Contardo d’Este e Giuliano l’Ospitaliere. Il Gran Maestro Antonino V d’Este Orioles , ha accolto nella sua famiglia 13 nuovi Cavalieri e 3 Dame, sotto il giuramento solenne di dedicarsi al prossimo, soprattutto in questo periodo buio e di difficoltà. La due giorni è stata magistralmente organizzata dal Luogotenente Generale S.E.Cav. di Gran Croce Lorenzo Festicini , che ha accolto in terra di Calabria Cavalieri e Dame da ogni parte d’Italia Presenti alla cerimonia solenne tenutasi nella bellissima Chiesa di S.Maria di Porto Salvo retta da Mons. Antonino Vinci ,uno dei Cappellani dell’Ordine che ha curato personalmente la veglia di preghiera di venerdi , con una profonda riflessione, rivolta a tutti i presenti, sull’importanza della carità fraterna. La S.Messa di Sabato è stata invece presieduta dal Cappellano Magistrale dell’Ordine, Mons. Luigi Domenico Casolini di Sersale Duca di Rocca S.Marco. La due giorni si è conclusa con un Gala dinner presso i sontuosi saloni de l’A. Gourmet , dove gli ospiti sono arrivati in frac e le signore in sontuosi abiti da sera, tanto da riportare alla mente i “ fasti del Gattopardo”. Ultimi a giungere il Gran Maestro Sua Altezza Serenissima Duca Antonino V d’Este Orioles accompagnato dalla consorte Baronessa Loredana dell’Anno Contessa di S.Andrea , in uno splendido abito in broccato di seta verde, che per l’occasione ha indossato un’antichissima tiara di famiglia. Tra gli illustri ospiti presenti : il Gran Cancelliere dell’Ordine Conte Massimiliano Pulvano Guelfi Marchese di S.Venerina, il Conte Gaetano d’Este Orioles e la Contessa Rita Mirto, il delegato per la Regione Calabria Comm.re Antonio Mazza, dalla regione Campania il Barone Pietro Valle e consorte, la Baronessa Giovanna Incarnato Contessa della Sciara e consorte, il Barone Gennaro Bartolomucci e signora oltre a professionisti e alte personalità provenienti da tutta Italia.