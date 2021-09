Reggio Calabria: presso la Villa Comunale l’Associazione Allegra-mente ha incontrato famiglie, soci, volontari e professionisti

22 Settembre 2021 09:21

Reggio Calabria: in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer 2021 presso la suggestiva cornice della Villa Comunale, l’Associazione Allegra-mente ha finalmente incontrato famiglie, soci, volontari e professionisti che, a vario titolo, offrono il proprio contributo nella delicata missione di accompagnare pazienti e familiari

In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer 2021 presso la suggestiva cornice della Villa Comunale, l’Associazione Allegra-mente ha finalmente incontrato famiglie, soci, volontari e professionisti che, a vario titolo, offrono il proprio contributo nella delicata missione di accompagnare pazienti e familiari. La giornata si è aperta con i saluti della Presidente Maria Cara che con fiducia ha rinnovato la mission principale dell’Alzheimer cafè allegra-mente: accoglienza, inclusione, sollievo. Al suo intervento sono seguiti i saluti del Presidente del Consultorio Familiare diocesano P.Raffa Roberto Pennisi che ha espresso vicinanza e sostegno da parte dell’équipe, il saluto della dottoressa Iman Meskelindi (Psicologa referente del servizio di Psicologia presso Allegra-Mente) che ha prospettato la possibilità della ripresa delle attività in presenza (incontri di stimolazione cognitiva, incontri di informazione- formazione per i caregivers) nel rispetto della normativa anti- covid 19. Hanno partecipato all’incontro Pina Saraceno vicepresidente dell’Associazione Biesse ed il dott. Fortunato Campolo (Vice Presidente dell’Ordine degli psicologi della Calabria) in qualità di rappresentate di ACE (Polo sanitario di prossimità di Arghillà) e di responsabile dell’ambulatorio demenze. La giornata si è conclusa con l’augurio di ritrovarsi presto in occasione dei successivi eventi che verranno proposti nell’ambito delle attività dell’Associazione Allegra-Mente.