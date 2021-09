21 Settembre 2021 17:04

Green pass: i camionisti inizieranno lo sciopero alle ore 00:00 di lunedì 27 settembre

Dalle ore 00:00 di lunedì 27 settembre 2021 e per tutta la settimana, i camionisti sciopereranno contro il Green pass creando disagi sulle autostrade italiane. I camionisti, protagonisti della protesta contro il Green pass che diventerà obbligatorio dal 15 ottobre, per protesta minacciano di bloccare le autostrade mantenendo una velocità dei loro mezzi di 30 km orari e utilizzando le 4 frecce per riconoscersi tra manifestanti.