Monopoli-Acr Messina 1-1, comincia la ripresa – LIVE

12 Settembre 2021 21:22

La diretta di Monopoli-Acr Messina, match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie C girone C 2021/22. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Terza di campionato, seconda trasferta. Nessuna sconfitta, ma neanche nessuna vittoria, per l’Acr Messina, che vuole cercare e trovare altre risposte positive dopo i buoni propositivi iniziali. Avversario non dei più morbidi, quel Monopoli unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate. Solo tre assenti per Sullo, tra cui Milinkovic positivo al Covid ma tanto atteso per mettere un po’ di esperienza e centimetri davanti. Ancora fuori Russo, mentre per Matese se ne parlerà tra 120 giorni. Segui la diretta testuale del match di StrettoWeb con aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale, tabellino e pagelle a fine gara.

Diretta/live testuale Monopoli-Acr Messina

49′ – Partenza aggressiva per il Messina, che ha cominciato con il baricentro alto, in pressione sulla difesa.

46′ – E’ cominciata la ripresa. Cambio per il Messina: entra Busatto per l’acciaccato Balde.

SECONDO TEMPO

45’+4 – Dopo 4 minuti di recupero si chiude il primo tempo di Monopoli-Acr Messina. 1-1 il parziale: ad Adorante risponde Starita, al termine di un primo tempo vivace.

44′ – Adorante da due passi anticipa i difensori ma si fa bloccare il pallone da Loria.

31′ – Monopoli galvanizzato dal pari: si alza la pressione dei padroni di casa, l’Acr Messina va in difficoltà in fase di costruzione dal basso.

25′ – Arriva quasi subito il pari del Monopoli! Starita approfitta di una difesa dormiente per allungarsi in scivolata e battere Lewandowsky. Il pallone proveniente dalla sinistra da Guiebre era stato leggermente deviato da Fofana.

17′ – L’Acr Messina va in vantaggio! Contropiede perfetto per i giallorossi: con pochi tocchi il pallone arriva al centro dalla destra per Adorante, che insacca di testa su assist di Distefano. I peloritani passano alla prima vera occasione della partita.

12′ – Partita bloccata in avvio, le squadre si studiano. Punizione dal limite per il Monopoli.

1′ – Partiti!

PRIMO TEMPO

Monopoli-Acr Messina, le formazioni ufficiali

Sullo conferma l’11 della scorsa settimana, ancora fuori i nuovi Marginean, Fazzi e Vukusic. Si continua con il 4-4-2 e con Balde e Adorante davanti.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Bizzotto, Arena; Viteritti, Bussaglia, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, D’Agostino. A disp.: Guido, Campisi, Riggio, De Santis, Romano, Tazzer, Langella, Nina, Morrone, Hamlili, Novella, Milani, Grandolfo, Nocciolini. All. Colombo.

MESSINA (4-4-2): Lewandowski; Morelli, Celic, Carillo, Sarzi Puttini; Distefano, Damian, Fofana, Simonetti; Balde, Adorante. A disp.: Fusco, Fantoni, Mikulic, Goncalves, Rondinella, Konate, Marginean, Fazzi, Busatto, Catania, Vukusic. All. Sullo.