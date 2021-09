Messina: da domani divieto di sosta in un tratto di via Bergamo

29 Settembre 2021 09:15

Messina: da domani a sabato 9 ottobre divieto di sosta in un tratto di via Bergamo

Al fine di consentire l’occupazione temporanea di suolo pubblico per il posizionamento di mezzi d’opera per la bonifica di serbatoi di un impianto di erogazione carburanti, il Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco ha disposto provvedimenti viari. Pertanto, da domani, giovedì 30, sino a sabato 9 ottobre, sono stati istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato mare di via Bergamo per un tratto di venti metri sia a nord che a sud dell’intersezione con via Cremona, il restringimento della carreggiata stradale lato monte di via Bergamo in corrispondenza dell’intersezione con via Cremona e il limite massimo di velocità di 30 km/h in via Bergamo nel tratto tra le vie Salandra e Monza, garantendo il transito pedonale e l’ingresso a tutti gli accessi.