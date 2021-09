L’Amerigo Vespucci solca le acque dello Jonio: spettacolare passaggio da Monasterace [VIDEO]

19 Settembre 2021 15:10

La nave scuola Amerigo Vespucci oggi ha attraversato le acque del Mar Jonio, spettacolari immagini da Monasterace

Spettacolo oggi nelle acque del Mar Jonio per il passaggio della nave scuola Amerigo Vespucci a largo di Monasterace, in provincia di Reggio Calabria. La nota imbarcazione non è passata inosservata e molti curiosi sono andati a scorgere la Vespucci. Si tratta dell’unità più anziana in servizio della Marina militare: è una nave a vela con motore che può contare su tre alberi verticali. È stata varata il 22 febbraio del 1931 e da allora continua a solcare i mari di tutto il mondo. In basso il VIDEO completo.