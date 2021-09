La Reggina tessera il giovane portiere Tommaso Aglietti: è il figlio del tecnico amaranto

1 Settembre 2021 12:55

Tommaso Aglietti è un nuovo giocatore della Reggina: il giovane portiere classe 2000 è il figlio del tecnico amaranto Alfredo

Colpo di coda della Reggina. Con un annuncio sul sito ufficiale, il club amaranto “comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Tommaso Aglietti. Il portiere, classe 2000, approda in riva allo Stretto dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. A Tommaso un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto”. Il giovane estremo difensore è il figlio del tecnico Alfredo e farà la spola tra la prima squadra (come terzo portiere) e la Primavera, come fuoriquota.