In Calabria il candidato sindaco più giovane d’Italia

16 Settembre 2021 10:06

Antonio Cocerio è il candidato sindaco più giovane d’Italia: la lista civica a suo supporto è “Primavera X Tiriolo”

Antonio Cocerio ha vent’anni (è nato l’11 marzo del 2001) e si candida ad amministrare Tiriolo, comune di circa 4.000 persone in provincia di Catanzaro, che spicca per la sua vista sui due mari, per i suoi siti archeologici e per il suo artigianato. La scelta di Antonio di candidarsi a Sindaco è maturata con l’intenzione di voler portare nuove energie, visioni e progetti al suo comune. La lista civica a suo supporto “Primavera X Tiriolo” (composta per 1/3 da under 25) unisce persone alla prima esperienza politica ed elettorale a persone che hanno già lavorato nei banchi del consiglio comunale e della giunta. Il giovanissimo Cocerio sfida il sindaco uscente Domenico Greco, un veterano della politica che si candida al suo quarto mandato (è stato candidato a sindaco sin dagli anni ‘80 e primo cittadino dal 2001 al 2011 e dal 2016 fino ad oggi). Antonio Cocerio, oltre che nella storia del comune, è il candidato più giovane d’Italia in questo turno di elezioni amministrative e potenzialmente il Sindaco più giovane d’Italia.