16 Settembre 2021 10:36

Elezioni Regionali Calabria, Letta alla Festa dell’Unità a Catanzaro insieme ad Amalia Bruno

Dal 17 al 19 settembre al Parco Gaslini di Catanzaro torna la Festa dell’Unità che si svolgerà in tre giorni. Numerosi i dibattiti che verteranno su temi come il lavoro, il Pnrr, la legalità, ambiente, turismo con la chiusura di Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico. Il leader Dem, accompagnato da Amalia Bruni, avrà anche il compito di tirare la volata alla candidata del Centro/Sinistra e M5S in vista delle elezioni regionali del 3 e 4 ottobre.