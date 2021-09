29 Settembre 2021 09:42

Elezioni Regionali Calabria, Quagliariello per gli ultimi sprint di “Coraggio Italia”. Domani a Belvedere Marittimo, Amantea e Fiumefreddo. Venerdì a Catanzaro Lido, Serra San Bruno e Mesoraca

Stretta finale per la campagna elettorale di ‘Coraggio Italia’ a sostegno del candidato presidente del centrodestra, Roberto Occhiuto. Per lo sprint decisivo torna il senatore Gaetano Quagliariello, vicepresidente del partito. Si comincia domani a Belvedere Marittimo con l’incontro all’anfiteatro sul lungomare delle ore 18.00. Quagliariello sarà affiancato dal deputato Maurizio D’Ettore. Presente anche Maria Rachele Filicetti, candidata di ‘Coraggio Italia’ nella Circoscrizione Nord. Alle ore 19.30, invece, sarà ad Amantea per un comizio in Piazza Commercio. All’iniziativa parteciperà Mariolina Fera, candidata di Coraggio Italia nella Circoscrizione Nord. Alle 21, poi, terza tappa cosentina. Quagliariello è atteso a Fiumefreddo per un incontro al ristorante ‘ U campu’. Dell’iniziativa anche Giuseppe Moro, candidato di ‘Coraggio Italia’ nella Circoscrizione Nord. Venerdì 1 settembre, infine, il vicepresidente di ‘Coraggio Italia’ si sposterà nel Catanzarese, nel Vibonese e nel Crotonese. Prima destinazione sarà Catanzaro Lido: l’appuntamento, ore 11.30, è alla Terrazza Saliceti. Attesa anche Denise Priolo, candidata di ‘Coraggio Italia’ nella Circoscrizione Centro. La seconda, Serra San Bruno dove, alle 16.00, è prevista un’iniziativa con la candidata di ‘Coraggio Italia’ per la Ciroscrizione Centro, Cosima Teresa Miletta. La terza, Mesoraca: alle 18.30 sarà Piazza De Grazia a ospitare un incontro cui prenderà parte anche Carmen Carceo, pure lei candidata di ‘Coraggio Italia” nella Circoscrizione Centro.