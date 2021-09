Dalla Spagna ad Acri Trezza per valorizzare la scienza del Mediterraneo: il viaggio di ricercatori iberici a bordo di una barca a vela

8 Settembre 2021 16:42

Un viaggio in barca a vela per promuovere e valorizzare la scienza del Mediterraneo: il tour dei ricercatori spagnoli da Dénia ad Acitrezza

Da Dénia in Spagna fino all’Isola Lachea di Aci Trezza in Sicilia per promuovere e valorizzare la scienza del Mediterraneo. Protagonista di questo viaggio scientifico è un gruppo di ricercatori spagnoli che, a bordo della barca a vela “Blanke Nese”, ha effettuato un giro nel Mediterraneo per promuovere il progetto Mednight, finanziato dall’Unione Europea tramite Horizon 2020. Da una tappa all’altra (tra cui anche Mallorica, Cagliari, Palermo e Messina) i ricercatori – Ricardo Dominguez (coordinatore di Mednight) e Irene Macià, entrambi della società El Caleidoscopio di Elche, Ana Fernandez dell’Universidad de Murcia, Rodrigo Garcia di Fisabio insieme con la giornalista Mila Martinez e lo skipper Juan Carlos Romero – hanno incontrato ricercatrici e ricercatori di diversi atenei e centri di ricerca del Mediterraneo con l’obiettivo di realizzare un documentario da presentare alla prossima edizione della Notte dei Ricercatori che testimoni l’attività di ricerca che viene svolta.

L’attività a Catania – dice una nota del gruppo di lavoro – coordinata dalla professoressa Alessia Tricomi, delegata del rettore al Coordinamento della Terza missione e responsabile locale del progetto Sharper – Notte Europea dei Ricercatori, è stata svolta proprio nell’ambito della partnership con il progetto, cui la città etnea partecipa. Nella tappa etnea sono stati guidati anche da Giorgio Riccobene, ricercatore dei Laboratori Nazionali del Sud dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nelle strutture dei laboratori del porto di Catania dai ricercatori INFN e INGV che svolgono attività connesse al Cubic Kilometre Neutrino Telescope (KM3NeT), un telescopio per la ricerca di sorgenti di neutrini che sarà posizionato sul fondale del Mar Mediterraneo, e al controllo di maremoti. Nel corso della breve traversata in mare fino ad Aci Trezza, la Tricomi, ordinario di Fisica Sperimentale dell’Università di Catania, ha illustrato i principi fisici su cui si basa la navigazione a vela, le forze in gioco, la regolazione delle vele e come sia possibile migliorare le prestazioni.