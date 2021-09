Catania, la testimonianza di un 24enne dopo il vaccino: “la mia vita si è rovinata in un attimo”

5 Settembre 2021 22:21

“Zero patologie pregresse, la mia vita si è rovinata in un attimo”: la testimonianza di un 24enne di Catania dopo il vaccino anti-Covid

Il dibattito sui vaccini sta infiammando l’opinione pubblica da circa un anno tra chi è contrario e chi, invece, porta avanti la tesi dell’utilità del siero anti Covid-Un 24enne di Catania descrive a MeteoWeb i problemi che ha incontrato a seguito dell’inoculazione del vaccino: “giramenti di testa, forte nausea, vertigini e senso di stanchezza mentale tanto da essere costretto ad andare in ospedale: la mia vita si è rovinata in un attimo. Sono stato obbligato a farlo perché altrimenti, non posso più fare l’università”. “Sono un giovane con zero patologie pregresse, mai avuto un intervento, un’ operazione o avuto problemi di allergie o altro, analisi del sangue sempre perfette”, racconta il 24enne che ha ricevuto il vaccino Pfizer. “Dopo 18 giorni –evidenza- persistono le vertigini e senso di stanchezza mentale. Ce ne sono diversi come me che ho trovato in giro su Facebook ma se chiedi ai dottori ti dicono che passerà o che è ansia, quando prima di mettere piede in quella struttura per il vaccino eravamo tutti in salute. Ma se ti lamenti ti danno del No Vax. Non funziona così. Vi chiedo di non pubblicare il mio nome soltanto per non essere ricoperto di insulti da persone che poi in automatico etichettano come no vax, però mi farebbe piacere per far riflettere la gente raccontando la mia esperienza”, conclude il giovane.