Aspromonte, per amore si combatte: parte l’iniziativa degli Artisti Uniti per la Calabria, ecco il brano “Per Rinascere” [VIDEO]

A distanza di oltre un mese dal dramma incendi che ha colpito l’Aspromonte, parte l’iniziativa degli Artisti Uniti per la Calabria. Il collettivo è nato proprio nell’Agosto 2021, nel periodo più critico per la nostra terra: da un’idea comune degli attuali componenti e dal loro amore incondizionato per la Calabria, cantanti e musicisti hanno fatto squadra e si sono riuniti con l’obiettivo di sostenere e aiutare tutte le iniziative avviate per fronteggiare i danni provocati dai vasti roghi che hanno flagellato i boschi del territorio, in particolar modo il Parco Nazionale dell’Aspromonte, dichiarato Patrimonio italiano dei siti UNESCO.

Artisti Uniti per la Calabria conta ad oggi circa 20 membri, ma è in continua ricerca di persone che con la loro arte, canto, ballo, scrittura, pittura, scultura, disegno, vogliano aggiungere valore al nostro unico obiettivo: fare qualcosa di giusto e buono per il nostro territorio. Ecco dunque che il primo progetto si è concretizzare il brano “Per Rinascere”, in cui hanno partecipato, con voce e testi, 12 rapper, Ciannel, Immortal Zero, Slim C, Shakhez, Klacat, Winston, Nemesi aka King Joe, J.O.B., E.L.F.O., Mad Simon, Easy One, Kento, 3 cantanti, Uaild, Rosy Morgante e Desiis e 1 producer, Christian Zuin.

Oltre a loro, hanno collaborato in fase di produzione e registrazione : Blackflag Empires (Krutz & Nicholas), TNT Studios, Eman Studios, Quadraro Basement, Pms Studio, B-Records, Armour Deus Music Studio e Mental Illness Muzik. Le grafiche del logo e della copertina del brano sono a cura di 89100 Familia. Il video, invece, è a cura di Domenico Pecora FilmMaker e Protur Drone Media; è in fase di produzione e sarà pubblicato verso metà Ottobre 2021. Il brano in uscita il 28.09.2021 sarà disponibile su tutti i maggiori Digital Store.

La canzone “Per Rinascere” è solo “il primo passo di una serie di progetti benefici sociali e di educazione e sensibilizzazione ambientale che, con il patrocinio dell’Ente Parco dell’Aspromonte e la collaborazione dell’Associazione Perlaspromonte, mirano a tutelare l’enorme tesoro salvato dalle fiamme, avviare processi di rimboschimento e creare una coscienza collettiva per evitare che tutto ciò si ripeta”. Come si legge in un comunicato stampa diffuso dal gruppo di musicisti, “per consolidare l’impegno di Artisti Uniti per La Calabria, presto il collettivo avrà una sede fisica di riferimento a Reggio Calabria e darà un seguito a lungo termine garantendo la sua presenza e il suo impegno in quelle iniziative che riterrà realmente a favore e negli interessi esclusivi della Nostra Terra”.